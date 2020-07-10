На выходных в Киеве в связи с ремонтом будет ограничено движение транспорта по Броварскому проспекту.

Об этом в пятницу, 10 июля, информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что частичное ограничение движения будет действовать с 08:30 до 19:00, 11 и 12 июля.

"На части Броварского проспекта начинается средний ремонт. Будут обновлять покрытие на участке возле заповедника "Быковнянские могилы" в направлении въезда в город", - заявили в КГГА.

Напомним, что вчера утром в Киеве из-за аварии на водопроводе ограничили движение на улице Соломенской. Были перекрыты две полосы.

Ранее мы писали, что начиная с четверга, 9 июля, в Киеве ограничено движение в районе Шулявского путепровода. Здесь будут проходить масштабные ремонтные работы.