В Минздраве рассказали, на каких пляжах в этом году категорически нельзя купаться из-за качества воды и возможных инфекций.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

"В этом оздоровительном сезоне ведется наблюдение за качеством воды на 178-ми речных пляжах", - указано в сообщении. В связи с этим ЦОЗ опубликовал перечень пляжей, на которых категорически запрещено купаться:

- В Донецкой области: городской пляж в районе гостиницы "Турист" г. Мариуполь. В пробах воды из общественного пляжа пгт Ялта выделено v. Parahaemolуtuсus. Рекомендуется установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.

- В Запорожской области: пляж "Центральный - левая сторона", Запорожье, городской пляж "Солнечный" Энергодар, пляж "Правый берег", Запорожье, пляж в городе Энергодар. Рекомендуется установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.

- В Николаевской области: городской пляж "Чайка" и пляж "Прибой" в Николаеве, пляж "Стрелка" в Николаеве, пляж в Первомайске, пляж "Прибой" в Николаеве. Рекомендуется установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.

- В Одесской области: пляж в Одессе - "Аркадия", "Дельфин", 13 и 16 станции Большого Фонтана, пляж города Одесса. Рекомендуется установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.

- В Херсонской области отклонения от стандарта обнаружены в 1 пробе речной воды пляжа города Новая Каховка. Рекомендуется установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.

- В Киеве отклонения от стандарта обнаружены в "Пуща-Водице", пляж "Вербный", "Пуща-Водица" - 5-7 линия - на реке Горенка. Рекомендуется установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.

Напомним, на всех столичных пляжах вывешены желтые флаги, которые говорят о том, что купаться не рекомендуется. Такие меры приняли после того, как на 12 пляжах Киева выявили наличие кишечной палочки. Специалисты будут делать дополнительные исследования воды. Об этом сообщается на сайте КГГА.

Как сообщала "Страна", на 12 пляжах в Киеве выявили наличие кишечной палочки. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы Киева по результатам исследование проб воды в местах массового отдыха населения. Ранее в Минздраве напомнили правила техники безопасности на воде и как необходимо помогать утопающим.