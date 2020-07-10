Во Львове полицейские задержали девушек по подозрению в занятии проституцией. По версии следствия, они предоставляли интимные услуги в заведении, которое работало под видом массажного салона.

Об этом в пятницу, 10 июля, информирует пресс-служба правоохранителей.

"Как установили правоохранители, группа злоумышленников организовала во Львове работу так называемого "салона эротического массажа". Там клиентам предоставлялись платные сексуальные услуги. При этом злоумышленники втягивали молодых привлекательных девушек, которые оказались в трудных жизненных ситуациях, в занятие проституцией. Стоимость их "услуг" стартовала от 650 гривен и возрастала в зависимости от пожеланий клиентов", - говорится в сообщении.

Также стражам порядка удалось установить личность 29-летней девушки-администратора заведения и трех работниц этого "массажного салона", которые непосредственно работали с клиентами. Двоим из них по 20 лет, еще одной - 24 года. Все они жительницы Львовской области.

По данному факту полиция открыла уголовное производство. Фигурантам дела грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, что с начала 2020 года больше всего проституток полицейские выявили в Одесской области. За ней идут Херсонская и Днепропетровская области.

Как мы сообщали ранее, во Львовской области поймали священника, который торговал оружием и подделывал анкетные данные для пересылки товара по почте.