Минздрав опубликовал таблицу готовности областей к смягчению карантина. По состоянию на 10 июля к ослаблению ограничений не готовы семь регионов.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook.

Отметим, ранее правительство установило четыре условия для смягчения карантина в регионах:

Загруженность больниц, предназначенных для людей с Covid-19. Не должно быть занято более 50% мест. Охват ежедневного тестирования должен составлять минимум 12 на 100 тысяч населения. Процент выявления, то есть, число обнаруженных положительных тестов на коронавирус относительно предыдущих результатов должен быть не выше 11%. Динамика - уровень роста заболеваемости. Показатель должен составлять не более 10%.

На сегодня к дальнейшему ослаблению карантина не готовы: Волынская область, закарпатская, Ровенская и харьковская из-за повышенного процента выявления заболевших; Донецкая и Черниговская области из-за низкого уровня тестирования; Закарпатская область не сможет ослабить карантин из-за высокого показателя загруженности больничных коек; Терноплльская область из-за значений динамики заболеваемости.

Напомним, группа ученых из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета выяснила, как уничтожить новый тип коронавируса Covid-19 за 25 секунд. По их данным, это можно сделать с помощью ультрафиолетового света, который используется в качестве дезинфицирующего средства против вирусов и бактерий уже более 40 лет.

Как сообщала "Страна", в Киеве группа женщин нарушала правила карантина и публично отрицала коронавирус, призывая людей снимать маски. Шествие активистов возглавила дама с метлой и в косметической маске на лице, за руку она держала ребенка.