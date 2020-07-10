Самая настоящая бандитская "стрелка" произошла вечером 9 июля в фешенебельном столичном заведении "Sorbonne" на Большой Васильковской, 55. Она сопровождалась стрельбой.

Как "Страна" узнала из собственных источников в МВД, оперативники заранее получили информацию о том, что в ресторане должна состояться сходка уголовных авторитетов, на которой будут решаться вопросы о переделе сфер влияния.

Агентурные сведения подтвердились: около 18:00 в заведение прибыла группа лиц кавказской наружности с огнестрельным оружием. Они прошли в помещение ресторана, после чего он перешел на закрытый режим работы.

Когда внутри помещения прозвучали похожие на выстрелы хлопки, полиция взломала дверь. Внутри были обнаружены на полу следы от пуль, также повсюду виднелись бурые пятна крови. Однако как весь персонал заведения, так и обнаруженные в нем кавказцы в один голос заявили, что ничего не знают и не видели.

Позже выяснилось, что в ходе бандитской разборки один из представителей противоборствующих сторон был ранен. Его вынесли через черный ход и вывезли на автомобиле на "евробляхах". Фамилия раненого устанавливается. При этом с заявлением об огнестреле в полицию и к медикам никто не обращался.

Полиция завела уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с использованием оружия). Как рассказали нам наши информированные собеседники на условиях анонимности, причиной разборки мог послужить недавний дорожный конфликт, в котором участвовал известный бизнесмен чеченского происхождения Рустам Джамбулатов.

По сведениям источников сайта "Deтектив-Info", в ночь на 16 июня в Печерском районе Киева неизвестные избили Джамбулатова и завладели его автомобилем Mercedes-Benz G-класса, на котором он передвигался.

Драка и экспроприация джипа произошли на бульваре Дружбы Народов в районе Печерского моста. Сыр-бор разгорелся якобы из-за незначительного ДТП, когда водитель Volkswagen задел Mercedes-Benz чеченца, из-за чего последний возмутился и вышел разобраться в ситуации.

Однако визави оказался не робкого десятка, да еще у него была свита. В результате на чеченца налетела компания молодчиков, один из которых ударом в подбородок сбил Джамбулатова с ног, и тот потерял сознание. Когда он пришел в себя, оказалось, что его автомобиль угнали. Новостью об этом Джамбулатов поделился со своей страховой компанией, представители которой и сообщили о похищении застрахованного авто и избиении бизнесмена в полицию.

Ни обидчиков Джамбулатова, ни его "кубик" полиция пока не нашли. Вероятно, чеченец раньше полиции вышел на дерзких угонщиков и решил с ними забить "стрелку" в ресторане. Вполне возможно, что его машину и не угнали, а забрали "до выяснения".

В итоге в ресторане договориться не получилось, один из переговорщиков получил пулю и вынужденно эвакуировался, пока полиция ломала дверь в заведение.

Фамилия Джамбулатова не так давно мелькала в прессе в связи с выходом программы "Наши деньги", в которой он попал в кадр во время дружеской встречи с тогдашним прокурором Киевской области Дмитрием Чибисовым. Хотя сам прокурор знакомство и факт встречи потом настойчиво опровергал.

В начале 2010-х годов Джамбулатова связывали с фирмами (в частности, ТД "Элит Сервис", ООО "Укрспецторг Групп" и т.д.), работавшими в сфере реализации конфиската.

Как писала "Страна", в начале июля в Киеве произошла массовая драка со стрельбой.

Также мы рассказывали о перестрелке в столице в новогоднюю ночь.