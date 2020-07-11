Основатель Telegram Павел Дуров обвинил корпорации Apple и Google в уничтожении стартапов по всему миру. Разработчики приложений по всему миру вынуждены платить американским компаниям-гигантам огромную комиссию в размере 30% от оборота.

То есть с любой оплаты в приложении треть сразу идет в карман Apple и Google.

При этом разместить приложения на других платформах создатели не могут, поскольку иначе их могут выбросить из App Store или Google Play.

Это уже не первая атака создателя "Телеграма" на глобальных монополистов. Разбирались, с чем она связана.

"Все стартапы мира работают на них". Заявление Дурова

Дуров сообщил, что четыре года назад предпринял попытку запуска в Telegram платформу для создателей игр, но в 2016 году компания Apple запретила запуск, ссылаясь на собственные правила. После этого пришлось удалить из Telegram уже созданный каталог игр и почти весь интерфейс платформы, в противном случае Apple угрожала удалить Telegram из AppStore.

Дуров напомнил, что Apple запрещает устанавливать приложения на iPhone вне своего магазина приложений AppStore, а также требует от всех разработчиков перечислять 30% от оборота с продажи любых цифровых услуг.

"Фактически сегодня все разработчики мира, которые продают пользователям смартфонов премиальные и цифровые услуги, работают на Apple и Google в большей степени, чем на самих себя", - считает основатель "Вконтакте" и "Телеграма".

"Взамен Apple не дает разработчикам ничего, кроме разрешения их приложениям быть доступными для пользователей iPhone" - сообщил Дуров и добавил, что почти так же печально обстоят дела у разработчиков на смартфонах Android от Google.

"В результате Apple и Google аккумулируют десятки миллиардов долларов на своих оффшорных счетах, в то время как сотни тысяч локальных команд разработчиков по всему миру находятся на грани экономического выживания. Средства, которые могли бы позволить стартапам продолжать совершенствовать свои продукты и радовать пользователей, складируются на балансе Apple и Google.

Это беспрецедентный по своему масштабу пример централизации и дисбаланса, когда целые секторы цифровой экономики оказываются обескровлены непомерным сбором, возможным только в условиях отсутствия конкуренции.

Сегодня же уже более 10 лет мы живем в парадоксальной ситуации, когда две компании Кремниевой долины полностью контролируют то, какие приложения могут устанавливать на свои телефоны миллиарды пользователей по всему миру. И если Google пока еще предоставляет ограниченную возможность запускать приложения вне их магазина Play Store, то Apple не дает своим пользователям выйти ни на шаг за рамки своей закрытой экосистемы, созданной для одной цели — сбора 30%" - заявил создатель Telegram.

И добавил, что "Apple эксплуатирует разработчиков приложений дважды — в качестве бесплатной рабочей силы для создания конкурентного преимущества своим смартфонам и в качестве источника сверхприбыли через отъем 30 % от продажи их сервисов".

Кроме постановки проблемы, Павел Дуров предложил и пути ее решения:

"Российская антимонопольная служба пока проявляет интерес к Apple в контексте требований предустановки российских приложений на ее смартфоны. Это недостаточная мера". По его мнению, государства должны "обязать Apple как минимум предустанавливать собственные - альтернативные - магазины приложений".

"Что касается программы максимум как для восточноевропейских, так и для остальных регуляторов, она должна состоять в том, чтобы законодательно обязать Apple дать возможность пользователям устанавливать приложения не только через AppStore. Пользователи должны иметь право свободно запускать приложения на своих смартфонах — точно так же, как они сегодня могут устанавливать любые программы на свои компьютеры.

На многие стартапы подобное изменение окажет более позитивный эффект, чем любые налоговые послабления. Если этого не произойдет, капитализации Apple, которая уже превысила полтора триллиона долларов, продолжит рост, в то время как разработчики из России, Украины, Беларуси и других стран продолжат продавать свои низкомаржинальные стартапы за небольшие для гигантов Кремниевой долины суммы. Пользователи продолжат платить за приложения на 30 % больше либо довольствоваться менее качественными сервисами. А правительства будут продолжать недоумевать, почему, несмотря на комфортный налоговый режим и обилие талантов, в их странах не возникает полноценных аналогов Кремниевой долины.

Помешать двум наднациональным корпорациям собирать налог со всего человечества — непростая задача. На службе у корпораций — тысячи лоббистов, юристов и PR-агентов. Их бюджеты неограниченны. В то же время разработчики приложений разрозненны и напуганы, так как судьба их проектов полностью зависит от благосклонности Apple и Google. Но мы считаем, что время для страха прошло. Сейчас нужно начинать прямо и открыто говорить о пагубности текущей ситуации — пагубности для миллиардов пользователей, для сотен тысяч разработчиков, для национальных экономик, для глобального прогресса", - написал Павел Дуров.

Одновременно вице-президент Telegram Илья Перекопский предложил России установить на законодательном уровне размер "налога", который Apple и Google имеют право взимать с местных разработчиков приложений. То есть по сути уменьшить его.

Пока же доходы от продажи приложений распределяются между Apple и разработчиками по схеме 70/30. Последние несколько лет идут разговоры, что компания может изменить условия, но пока все, что предложили в "яблочной компании", это 15% для разработчиков, которые смогут удержать клиентов на подписке более года.

Как штрафовали гигантов

В июне Еврокомиссия сообщила о начале антимонопольного расследования в отношении Apple. Цель его выяснить, является ли честной конкуренция в магазине приложений App Store и платежном сервисе Apple Pay. Причиной послужила жалоба интернет-сервиса Spotify.

Еврокомиссия заинтересовалась схемой 70/30. Также у нее есть вопросы к правилам, которые запрещают разработчикам информировать пользователей iPhone и iPad о более дешевых альтернативах приложений в других местах. Что касается Apple Pay, то антимонопольщикам не нравится, что только она может использовать функциональность Tap and Go на iPhone.

Если Apple уличат в нарушении антимонопольного закона, компанию могут оштрафовать. При этом размер взыскания может достигать 10% дохода. В случае Apple это $26,6 млрд.

В американской компании заявили, что глубоко огорчены решением Еврокомиссии, которая выдвигает обвинения на основании жалоб нескольких компаний, "не желающих играть по тем же правилам, что и все остальные и ищущих легкой наживы".

Что же касается Google, то здесь ситуация попроще для пользователя: смартфоны на Android позволяют установку приложений не из маркета Google Play.

Но и это не мешает компании быть монополистом. Правда, иного рода. Еврокомиссия дважды штрафовала Google за то, что она требует у производителей смартфонов принудительно ставить браузер Google Chrome и поиск по умолчанию. А также запрещает им продавать смартфоны на альтернативных версиях Android (это программное обеспечение с открытым кодом, и некоторые производители выпускают андроид-смартфоны без гугл-сервисов - например, Huawei).

Идея Дурова и российские законы

В России недавно приняли закон о предустановке российского ПО на практически все ходовые гаджеты - от смартфонов до телевизоров с поддержкой Smart TV.

Этот закон должен был вступить в силу 1 июля, но Госдума весной сдвинула этот срок на 1 января следующего года. Давление на российские власти оказывается серьезное. Против выступили Google и Apple, чьи операционные системы охватывают большинство мобильных гаджетов. Хотя пока эти компании не заявляли о намерениях уйти с российского рынка.

Спокойнее к инициативе отнеслись альтернативные производители мобильной техники - например, Huawei, которая недавно разорвала отношения с Google.

Закон делает то, о чем говорил, собственно, Дуров: нарушает монополию двух главных поставщиков мобильных ОС. И заставляет их еще до продажи устанавливать на гаджеты программы российского производства - в пропорциях, которые будет устанавливать правительство.

То есть многие стартапы из РФ получат серьезное конкурентное преимущество и выйдут из-под финансового диктата американских компаний.

Интересно, что почти синхронно с заявлением руководителей Telegram, поддержать российские стартапы решил президент РФ Владимир Путин, который на этой неделе поручил начать внедрять конкретные меры очень быстро - уже в августе.

Учитывая это, а также то, что "Телеграм" недавно вышел из под блокировки "Роскомнадзора" - ряд российских оппозиционных СМИ сделали вывод, что Дуров со своим заявлениями выступил в кооперации с российской властью.

С другой стороны очевидно, что претензии Павла Дурова вполне естественны для владельца компании, которая запускает амбициозные стартапы и элементарно не хочет наполнять карманы монополистов, опутавших отрасль запретами и поборами.

Ведь еще будучи в "контрах" с российским руководством, создатель "Телеграм" критиковал конкурентные мессенджеры - например, принадлежащий Марку Цукербергу WhatsApp, заявляя, что он крадет данные пользователей и уязвим для слежки.

Тем более, что не только россияне пытаются ограничить монополизм американских компаний - как говорилось выше, на них налагаются многомиллиардные штрафы и в Евросоюзе.

Поэтому в данном случае интересы российских властей и создателя "Телеграм" скорее всего объективно совпали.

Причем еще пока не факт, что россияне вообще запустят свой закон в том виде, в котором он принят: один раз его вступление в силу уже перенесли. Это значит, что идет серьезная борьба со стороны лоббистов международных компаний за ослабление или отмену антимонопольных норм.

Что, видимо, и сподвигло Дурова "вставить свои пять копеек" - сделать заявление, которое могло подтолкнуть процесс в нужном направлении.