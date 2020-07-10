В четверг, 9 июля, в Израиле, где наблюдается новая вспышка коронавируса, был зафиксирован антирекорд по числу инфицированных за сутки - 1 464 человека. Из-за этого предлагается ужесточить карантин в некоторых городах и закрыли кварталы Иерусалима.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Минздрав страны рекомендует полностью закрыть два города: Модиин Илит и Рамле. В Бней Браке предлагается приостановить работу всех образовательных учреждений. Власти проверяют целесообразность продления срока закрытия нескольких районов в Ашдоде.

В ночь на 10 июля израильское правительство на неделю ограничило возможность выхода на улицу жителям пяти кварталов Иерусалима: Ромема, Маалот Дафна, Кирьят Санз, Рамот и Ар Ноф. Также ограничен въезда и выезд из них.

Чтобы смягчить экономические последствия карантина, власти подготовило пакет помощи.

С начала эпидемии в стране зафиксировали 35,5 тысячи заражений.

Ранее "Страна" рассказывала о рекомендации израильского Минздрава повторно закрыть для массового посещения спортзалы, бары, синагоги и культурные центры.

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