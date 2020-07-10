Народный депутат фракции "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что Верховная Рада проведет внеочередное заседание в понедельник, 13 июля. Он также рассказал, чем займутся нардепы в начале новой рабочей недели.

Об этом Качера написал в своем Telegram-канале.

"В понедельник, 13 июля в 14:00, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. На повестке дня – президентские законопроекты. А вечером в понедельник запланировано заседание фракции, где мы рассмотрим кадровые вопросы", - написал парламентарий.

Ранее "Страна" приводила сообщение замглавы фракции "Слуги народа" Евгении Кравчук о том, что Раду соберут на внеочередное заседание на следующей пленарной неделе и для этого собрано необходимое количество подписей нардепов.

Мы также перечисляли конкретные вопросы, которыми законотворцы могут заняться на заседании.