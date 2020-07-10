В Офисе генпрокурора рассказали подробности задержания преступников, которые взорвали и ограбили автомобиль "Укрпочты" утром 7 июля в Полтавской области. По данным ведомства, все злоумышленники родом из Полтавской области.

Об этом в пятницу, 10 июля, информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Трех мужчин разыскали в Киеве, одного - в Лубнах. Все они - жители Полтавской области. Теперь им сообщено о подозрении и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что досудебное расследование продолжается и находится на контроле Офиса Генерального прокурора.

Напомним, что утром во вторник, 7 июля, в Полтавской области злоумышленники подорвали автомобиль "Укрпочты" и украли оттуда более 2,5 миллионов гривен. В результате два человека получили телесные повреждения. Как стало известно позднее, автомобиль вез почтовые отправления и деньги из Лубен в Лохвицу.

Стоит отметить, что ранее о задержании грабителей отчитался замминистра МВД Антон Геращенко. По его словам, водитель автомобиля "Укрпочты", над головой у которого взорвалось самодельное взрывное устройство, до сих продолжает оставаться в реанимации.