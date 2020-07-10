Туристы, въезжающие в Грецию через Болгарию, будут обязаны предоставить на пограничном контроле отрицательные результаты теста на коронавирус. Причем сделан он может быть не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы.

Об этом в пятницу, 10 июля, информирует издание Ekathimerini.

Сообщается, что такое решение было принято греческими чиновниками после того, как у десятков туристов из балканских стран была выявлена коронавирусная инфекция.

Данная мера, которая вступит в силу уже с 14 июля, коснется тех путешественников, которые будут въезжать в Грецию через наземный переезд в Промахонасе.

Напомним, недавно Греция, из-за новых вспышек коронавируса в стране, запретила въезд гражданам Сербии.

Стоит отметить, что на днях в Греции было выявлено более 40 случаев коронавирусной инфекции среди иностранных туристов.