Американские исследователи установили, что новый коронавирус SARS-CoV-2 связывается с клетками человека примерно в 1000 раз сильнее, чем его ближайший родственник RaTG13, тоже обитающий в организме летучих мышей.

Результаты наблюдений исследователей опубликованы в журнале Nature Structural & Molecular Biology.

Ученые обнаружили, что структура вируса может играть роль в том, насколько он заразен. SARS-CoV-2, как и другие коронавирусы, имеет пепломеры (они же фибры, выступы, шипики, шипы, шиповидные отростки, спайки) - выраженные структуры в виде отростков на липопротеиновой оболочке. Это белки, которые помогают вирусу проникать в клетку хозяина.

Исследователи проанализировали белок шипа SARS-CoV-2 и сравнили его с ближайшим родственником вируса - коронавирусом RaTG13. Шип RaTG13 более чем на 97% похож на SARS-CoV-2. Однако белок шипа нового коронавируса намного более стабилен, чем у RaTG13. Это позволяет ему связываться с человеческими клетками примерно в 1000 раз плотнее, чем родственнику.

"Шип - это ключ для входа, который позволяет SARS-CoV-2 проникать в клетки человека. Изменения в геноме вируса, которые влияют на структуру шипа, потенциально могут сделать вирус более или менее способным проникать в клетку хозяина. В какой-то момент эволюции этого вируса, похоже, произошли изменения, которые сделали его способным заражать людей", - говорится в исследовании ученых.

Ранее "Страна" сообщала, что распространение коронавируса в мире резко ускорилось.

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