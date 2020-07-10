Распространение коронавируса в разных странах мира ускоряется. Количество новых заражений на планете обновило исторический суточный максимум и составило 227 тысяч человек.

Об этом сообщает Телеграм-канал "РИА Новости".

Лидерами по количеству выявленных новых заражений остаются США, Бразилия и Индия. В Соединенных Штатах за последние сутки зафиксировали 63,2 тысячи инфицированных, в Бразилии - 42,6 тысяч, в Индии - 26,5 тысяч.

Новые антирекорды установлены в четырех американских штатах: в Техасе добавилось 11,6 тысяч инфицированных, в Калифорнии - 9,9 тысяч, во Флориде - 8,9 тысяч, в Аризоне - 4,1 тысяча.

Ранее "Страна" приводила последние данные о заражении коронавирусом в Украине. Прирост новых инфицированных за сутки составил 819 человек.

Между тем, пока мир борется с Covid-19, китайцы сообщили о неизвестной и опасной пневмонии в Казахстане.