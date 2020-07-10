В Виннице, из-за закрытого на дезинфекцию гинекологического отделения, местной жительнице Алене пришлось рожать прямо на столе возле роддома. Рядом с ней во время этого тяжелого испытания был только супруг, никто из медиков к женщине не вышел.

Об этом в четверг, 9 июля, пишут "Подробности".

"Начались схватки... Мы взяли сумки и были готовы. Поехали в роддом спокойно и целенаправленно за третьим ребенком. Муж выгрузил сумки и поставил на стол, который стоял при входе. Я звоню, стучу и никто не отвечает... Я говорю мужу: уже все, уже сильно прихватывает", - рассказывает Алена.

После этого ее муж пошел в гинекологическое отделение, после настойчивых звонков и стуков в дверь к нему все-таки вышел персонал больницы. Тем не менее, размещать роженицу в медучереждении отказались, так как роддом уже несколько дней закрыт на коронавирусной дезинфекцию.

В связи с этим женщине пришлось лечь на стол и рожать прямо на улице, перед родильным отделением.

"Я кричу: люди, я рожаю... Сказала мужу, чтобы принимал роды, которые были стремительными... Вышла голова, схватки идут, но ребенок не выходит. Этот ребенок уже краснел, синел и чернел. Муж берет за плечико и достал этого ребенка. Но если бы он растерялся, то ребенка бы уже не было", - сказала Алена.

Примечательно, что медсестры вышли из больницы к Алене уже когда она родила. При этом они даже не поинтересовались, как прошли роды, и все время повторяли: "Чего вы сюда приехали? Тут же закрыто".

"Они переложили меня спустя еще 10 минут на каталку. Не могли открыть дверь и сообразить, куда меня везти. Даже просили мужа вырвать замок в родильную комнату", - сказала женщина.

По словам Алены, она уже не желает разбираться в этом инциденте и заниматься поиском виноватых.

"Ребенок здоров и это самое главное. Мы уже не хотим никаких разборок", - объяснила женщина.

Напомним, о том, как рожают украинки во время коронавирусного карантина мы писали в отдельном материале.

Ранее "Страна" взяла интервью у женщины, которая приняла роды в самолете.