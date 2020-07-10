Молдова из-за эпидемии коронавируса продлила чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения с 15 до 31 июля. Таким образом, продлеваются и все ограничения, действовавшие до сих пор, пишет "Интерфакс-Украина".

"В последние три недели в Молдове наблюдается устойчивое снижение числа подтвержденных случаев COVID-19. К сожалению, этого не наблюдается на региональном и международном уровне, где устанавливаются ежедневные антирекорды. Неизбежно, что пандемия продолжает определять наш образ жизни, а также нашу деятельность на правительственном уровне ", - заявил премьер-министр Кику на заседании в пятницу чрезвычайной комиссии по здравоохранению.

Уточняется, что в стране будут продлены меры строгого соблюдения ограничений для борьбы с Covid-19. Особенно это касается помещений медицинских учреждений, общественного транспорта, торговли.

В Молдове остаются закрытыми рестораны, бассейны, спортивные клубы. Запрещено собираться в группы более 50 человек. Людям старше 63 лет разрешен выход только в магазины и аптеки. В общественном транспорте, в магазинах обязательное ношение перчаток и масок.

Количество людей в Молдове, заболевших COVID-19, достигло 18 тысяч 924 человек. За время пандемии вылечились 12 тысяч 188 пациентов, для 635 болезнь стала смертельной.

Ранее "Страна" писала о том, что в конце июня Молдову накрыла вторая волна коронавируса, в больницах первой волны почти не осталось мест.

Также мы сообщали, что сотрудник базы отдыха в Херсонской области слег с коронавирусом, на самоизоляцию ушли 165 человек.