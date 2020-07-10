Американская компания Valve Corporation разрабатывала компьютерную игру "Half-Life 3" - продолжение популярнейшего научно-фантастического шутера. Однако проект был отменен из-за проблем с движком.

Об этом говорится в документальном фильме "Half-Life: Alyx - последние часы", выложенном на платформе Steam.

Программисты и дизайнеры Valve работали над третьей частью игры в 2014-2015 годах, но из-за недоработки движка Source 2 проект пришлось остановить.

Главное особенностью третьей серии были уникальные локации. При каждом запуске уровня локации и враги на ней должны были генерироваться случайным образом, но задача игрока оставалась прежней.

Для новой игры разработчики отсканировали лицо Фрэнка Шелдона - американского писателя-фантаста и художника, прототипа лица G-Man в "Half-Life 2". Он снова должен был стать моделью героя G-Man.

В конце мая журналисты раскрыли еще один отмененный проект "Half-Life". Игра "Half-Life 2: Ravenholm" должна была стать спин-оффом второй части серии. Ее сюжет разворачивался в нескольких локациях, среди которых были заброшенный город Рейвенхольм и детская больница. Одним из персонажей игры должен был стать отец Григорий, с которым фанаты серии знакомы по Half-Life 2. Проект был отменен в 2007 году.

Первая игра в серии Half-Life (в переводе - "период полураспада") в жанре шутера от первого лица вышла 19 ноября 1998 года.

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