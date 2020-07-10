В Киеве заместитель начальника военкомата попался на "отмазывании" призывника от армии за взятку. Причем чиновник получал деньги от посредника, который брал себе немалый процент за свои "услуги". Правоохранители задержали работника военкомата при получении $2000.

Об этом в пятницу, 10 июля, информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

Сообщается, что замначальника военкомата получил через посредника $1500 от призывника за содействие в освобождении его от прохождения срочной военной службы. Как отметили в прокуратуре, за свои услуги посредник получил $500 и в дальнейшем намеревался получить еще $3000 без ведома должностного лица.

"Чиновник и посредник задержаны в среду, 9 июля. В ходе проведения неотложных следственных действий и обысков, по месту жительства задержанных изъяты указанные средства. Сейчас решается вопрос сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения", - сообщили в ведомстве.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Согласно ч. 3 ст. 368 УК, которую инкриминируют задержанному, ему тюремный срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, что сегодня "Страна" рассказывала о незаконном удержании призывника Игоря Дрозда в военкомате.

Ранее мы писали, что в Киеве 25-летний лейтенант полиции требовал от водителя 27 тысяч гривен взятки за возвращение ему автомобиля "Rover 75", который был изъят в связи с использованием его по поддельным документам.