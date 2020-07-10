Ученые из России и Украины нашли во фрагменте ровенского янтаря новый вид жуков-скрытноедов из позднего эоцена (эпоха, начавшаяся длившаяся 56 и закончившаяся 33,9 млн лет назад). Находка позволила восстановить ранние этапы эволюции рода Telmatophilus.

Статья с описанием открытия опубликована в журнале Invertebrate Zoology.

Янтарь, добываемый в Ровенской области Украины, начали исследовать относительно недавно. Его датируют эпохой позднего эоцена - около 40 миллионов лет назад. В кусках украинского янтаря уже нашли несколько новых видов насекомых: жуков, сетчатокрылых (Neuroptera) и верблюдок (Raphidioptera).

Сотрудник Зоологического музея МГУ Георгий Любарский и его коллега из украинского Института зоологии имени Шмальгаузена Евгений Перковский изучили фрагмент ровенского янтаря, найденный в пойме реки Веселуха. В нем был заключен небольшой жук. Образец окаменевшей смолы оказался довольно прозрачным, чтобы в деталях рассмотреть анатомические особенности насекомого.

Ученые определили, что жук относится к семейству скрытноедов (Cryptophagidae). Внешне он оказался похожим на современных жуков Telmatophilus typhae. Однако некоторые признаки, включая длинные усики и строение лапок, позволили отнести находку к новому виду этого же рода.

Вид получил научное название Telmatophilus sidorchukae - в честь погибшей в прошлом году сотрудницы Палеонтологического института РАН Екатерины Сидорчук, специалистки по ископаемым клещам. Разработанные ею методы использовались при обработке образца.

По словам Любарского, жук из ровенского янтаря - первый ископаемый представитель рода Telmatophilus. До этого были известны только ныне живущие виды.

Находка позволила реконструировать эволюционную историю рода Telmatophilus. В отличие от других представителей семейства, эти жуки питаются не плесенью и грибами, а пыльцой рогоза и ежеголовника.

Размножение тельматофилусов связано с жизненным циклом растений-хозяев. Самка откладывает яйца на погруженный в воду лист растения, а через три дня появляются личинки, которые кормятся пыльцой. Через 16-19 дней они окукливаются, а спустя еще несколько недель из куколки выходит взрослый жук. Весь цикл размножения укладывается в июль-август.

По мнению авторов, жуки из рода Telmatophilus возникли в позднем эоцене, когда на фоне глобального похолодания климата на севере Евразии появились многочисленные озера, где распространились рогоз, ежеголовник и другие полупогруженные болотные растения. Возраст T. sidorchukae подтверждает эту гипотезу.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые нашли в янтаре древних вшей, которые питались еще перьями динозавров.

Мы также писали об обнаружении в куске янтаря из Мьянмы жука, который почти 100 миллионов лет назад опылял древние растения.