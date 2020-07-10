Водитель такси погиб сегодня в Киеве в результате ДТП, которое произошло на съезде с Богатырской в сторону Вышгорода. Автомобиль такси на скорости влетел под припаркованный у обочины самосвал. Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в соцсети.

"Смертельное ДТП произошло сегодня на съезде с Богатырской в сторону Вышгорода. Тут водитель такси Non stop на огромной скорости въехал в припаркованный грузовик. К сожалению, удар был невероятно сильный, что привело к гибели водителя такси", - говорится в сообщении.

Также опубликовано видео с места столкновения автомобилей.

Ранее "Страна" писала о том, что в смертельном ДТП "на встречке" в Днепре погибли три человека, подозреваемый водитель задержан полицией.

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