К 2100 году около 60% всех морских и пресноводных рыб могут исчезнуть из-за глобального потепления. Это может привести не только к экологической, но и гуманитарной катастрофе, ведь рыба является основным источником белка для более чем 3 миллиардов людей во всем мире.

Об этом гласят результаты научного исследования, опубликованные в журнале Science.

Так, немецкие исследователи проанализировали данные о температурных допусках для 630 видов морских и пресноводных рыб из разных климатических зон по всему миру. Особое внимание было уделено промышленным видам, без которых человек не представляет свою жизнь.

Ученые утверждают, что при повышении температуры наибольшему стресу подвержены нерестящиеся рыбы и эмбрионы, поэтому их температурные диапазоны выживания имеют наибольшее значение. Термическая чувствительность эмбрионов в среднем на 24 процента выше, чем у личинок и взрослых. При этом самыми устойчивыми к температурным колебаниям оказались пресноводные рыбы в умеренных широтах: они способны выдержать потепление воды в среднем на один градус Цельсия выше, чем морские жители.

Исследователи отметили, что для выживания рыб наиболее опасна не аномальная жара, а выход за рамки температурного диапазона в период размножения. Если темпы глобального потепления в ближайшее время не замедлятся, к концу этого столетия более 60% всех видов рыб, которые были исследованы, не смогут размножаться.

Тем не менее, при жестких ограничениях антропогенных выбросов углекислого газа и потеплении температуры воздуха не более чем на 1,5 градуса Цельсия, проблемы с выживаемостью возникнут лишь у 10% изученных видов.

Напомним, что глобальное потепление влияет на температурные показатели в Украине быстрее, чем в среднем по миру. Так, с 1991 года сильнее всего потеплело в Чернигове и Киеве - на целых 1,6°С.

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