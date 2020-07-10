Завтра по всей Украине ожидается жаркая погода, воздух раскалится до +28-33 градусов. Осадки будут только в западных регионах. Об этом на своей странице в соцсети написала синоптик Наталья Диденко.

А вот в воскресенье, 12 июля, на западе Украины существенно похолодает - до +14-20 градусов да еще и с сильными грозовыми дождями.

"Также 12-го июля дожди с грозами пройдут во второй половине дня в Житомирской, Киевской, Черниговской, в Крыму и Приазовье. На остальной территории будет сухо и жарко, до + 29 + 33 градусов", - прогнозирует синоптик.

По словам Диденко, в Киеве в субботу будет солнечно и жарко - до +30-32 градусов.

"В воскресенье в столице во второй половине дня возможен дождь с грозой, +28 +29 градусов.

В понедельник в Киеве существенно похолодает", - написала синоптик.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным исследования, за последние 30 лет температура в Киеве поднялась почти на 2 градуса.

Также мы сообщали, что в июне жара в Киеве побила пять температурных рекордов.