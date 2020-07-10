На базе отдыха в селе Херсонской области выявили первого зараженного коронавирусом. Им оказался 26-летний работник учреждения. На данный момент на базе отдыха находятся 165 человек, все они соблюдают самоизоляцию под надсмотром врачей.

Об этом в пятницу, 10 июля, написал губернатор области Юрий Гусев в своем Facebook.

"Сегодня на одной из баз отдыха в селе Стрелковое, что в Геническом районе, зафиксирован первый случай заболевания COVID-19. Это мужчина 26-ти лет. Его выявили по результатам планового ПЦР-тестирования обслуживающего персонала учреждений, оказывающих услуги по размещению в курортных районах области", - сообщил глава Херсонской ОГА.

По его словам, зараженный был госпитализирован в областную инфекционную больницу. При этом у него нет симптомов Covid-19, а его состояние удовлетворительное.

"На момент обнаружения инфицированного, на базе отдыха находилось 165 человек. Все они находятся на самоизоляции в учреждении под постоянным медико-санитарным надзором. Сейчас работают медработники и осуществляется забор биоматериала для проведения ПЦР-исследования", - добавил Гусев.

Он отметил, что власти предпринимают меры по недопущению распространения коронавируса.

"Соответствующие профильные службы были готовы к такому развитию событий. Областная власть прилагает усилия, чтобы Херсонская область оставалась безопасной", - рассказал глава ОГА.

Напомним, что по последним данным в Херсонской области выявлено 203 случая коронавируса. Всего в Украине за все время эпидемии инфекцией заразились 52 043 человека.

Ранее мы публиковали перечень требований правительства к работе баз отдыха в условиях коронавирусной эпидемии.