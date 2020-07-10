В пятницу норвежское правительство ослабило пограничные карантинные ограничения. Это было сделано, чтобы поддержать страдающую из-за кризиса туристическую индустрию страны и разделенных карантином норвежцев. Однако чиновники предупредили, что жесткий карантин могут вернуть в любой момент.

Об этом сообщает сайт News in English.

Распоряжением властей с 15 июля норвежцы смогут отправиться в подавляющее большинство стран Европы и не соблюдать 10-дневный карантин после возвращения.

Жители 26 европейских стран из "зеленой зоны" (с низким уровнем заражения коронавирусом) также смогут приезжать в Норвегию с 15 июля. Это в основном страны Евросоюза и его Шенгенской зоны: Австрия, Бельгия, Великобритания, остров Гренландия, Германия, Греция, Дания, Латвия, Ирландия, Исландия, Италия, Испания, Кипр, Лихтенштейн, Литва, Мальта, Нидерланды, Польша, Словакия, Словения, Эстония, Финляндия, Франция, Фарерские острова, Швейцария, Чехия, а также регионы Блекинге, Кроноберг и Сконе в Швеции.

Жители страны "красной зоны", в которых высок уровен инфицирования или его невозможно установить, пока не могут посещать Норвегию. К ним относятся Украина, Болгария, Румыния, Венгрия, Хорватия, Португалия, Люксембург и, по-прежнему, большая часть регионов Швеции.

"Мы не делаем это, чтобы изводить людей. Мы делаем это, чтобы сохранить контроль над вирусом", - прокомментировала решение правительства министр юстиции Норвегии Моника Меланд.

Ранее "Страна" сообщала, что Греция запретила въезд гражданам Сербии после роста числа зараженных коронавирусом сербских туристов.

Мы также писали, что Албания, Болгария и Чехия вошли в "красный список" Минздрава Украины.