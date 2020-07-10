"Укрзализныця" открыла продажу билетов на девять пригородных поездов. Список направлений
В субботу, 11 июля, "Укрзализныця" возобновит движение 9 пригородных поездов в двух направлениях - "Коростень - Овруч - Выступовичи" и "Бахмач - Сновск".
Об этом в пятницу, 10 июля, информирует пресс-служба компании.
Так, в направлении "Коростень - Овруч - Выступовичи" будут курсировать следующие пригородные поезда:
- №6450 "Коростень - Выступовичи"
- №6455 "Выступовичи - Коростень"
- №6453 "Выступовичи - Коростень"
- №6454 "Коростень - Бережесть"
- №6451 "Бережесть - Коростень"
А в направлении "Бахмач - Сновск" с завтрашнего дня пойдут такие поезда:
- №6501 "Бахмач - Сновск"
- №6502 "Сновск - Бахмач"
- №6503 "Бахмач - Сновск"
- №6504 "Сновск - Бахмач"
Как сообщили в "Укрзализныце", в этих поездах будут действовать ограничения по количеству пассажиров. Кроме того, пассажиры должны будут обязательно иметь с собой средства индивидуальной защиты.
"В целом по всей территории Украины уже вышли на маршруты 666 пригородных поездов", - добавили в компании.
Напомним, что недавно и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик рассказал, когда в Украине полноценно восстановится железнодорожное сообщение. По его словам, это может произойти в августе, если эпидемической ситуация в стране улучшится.
Ранее мы писали, что "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезд, известный как "Подольский экспресс". Состав №769/757-770/758 курсирует по маршруту "Киев – Каменец-Подольский – Могилев-Подольский".