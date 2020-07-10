В субботу, 11 июля, "Укрзализныця" возобновит движение 9 пригородных поездов в двух направлениях - "Коростень - Овруч - Выступовичи" и "Бахмач - Сновск".

Об этом в пятницу, 10 июля, информирует пресс-служба компании.

Так, в направлении "Коростень - Овруч - Выступовичи" будут курсировать следующие пригородные поезда:

№6450 "Коростень - Выступовичи"

№6455 "Выступовичи - Коростень"

№6453 "Выступовичи - Коростень"

№6454 "Коростень - Бережесть"

№6451 "Бережесть - Коростень"

А в направлении "Бахмач - Сновск" с завтрашнего дня пойдут такие поезда:

№6501 "Бахмач - Сновск"

№6502 "Сновск - Бахмач"

№6503 "Бахмач - Сновск"

№6504 "Сновск - Бахмач"

Как сообщили в "Укрзализныце", в этих поездах будут действовать ограничения по количеству пассажиров. Кроме того, пассажиры должны будут обязательно иметь с собой средства индивидуальной защиты.

"В целом по всей территории Украины уже вышли на маршруты 666 пригородных поездов", - добавили в компании.

Напомним, что недавно и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик рассказал, когда в Украине полноценно восстановится железнодорожное сообщение. По его словам, это может произойти в августе, если эпидемической ситуация в стране улучшится.

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезд, известный как "Подольский экспресс". Состав №769/757-770/758 курсирует по маршруту "Киев – Каменец-Подольский – Могилев-Подольский".