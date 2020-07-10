В субботу, 11 июля, в Украине ожидается переменно облачная погода без осадков в большинстве регионов. Лишь в западных частях страны пройдут кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом собщает Укргидрометцентр.

В северных и центральных регионах ночью температура воздуха опустится до +14-19 градусов. Днем потеплеет до +28-32.

На западе температура воздуха ночью составит +14-17 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +27-31.

В восточной части ночью будет прохладно - до +13-16, а днем потеплеет до +27-31.

В южных регионах ночью +15-19, днем воздух прогреется до +29-32.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики сообщили, когда в Украину вернется летняя жара.

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