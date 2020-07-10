В пятницу, 10 июля, цены на нефть эталонных марок начали повышаться. Brent на лондонской бирже ICE Futures продается по $42,85 за баррель, это на $0,5 (1,18%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Об этом пишет "Интерфакс".

Сообщается, что фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к к 18:09 по киевскому времени поднялись в цене на $0,5 (1,26%) - до $40,12 за баррель.

Однако по итогам недели оба контракта могут подешеветь. По мнению аналитика The Economist Intelligence Unit Кайлина Бирча, рост нефтяных цен застопорился, поскольку крупные производители "пытаются привести уровень добычи в соответствие слабому темпу экономического восстановления". А чтобы рост цен стал более устойчивым, необходим более уверенный рост нефтяного спроса.

Ранее в ходе торгов в пятницу нефтяные цены снижались на фоне прогноза спроса от Международного энергетического агентства (МЭА). Согласно ежемесячному отчету МЭА, во втором квартале мировой спрос снизился на 16,4 млн б/с в годовом исчислении. Спрос в третьем квартале, как ожидается, будет на 6,5 млн б/с ниже уровня прошлого года, что на 630 тыс. б/с ниже, чем прогнозировалось в прошлом месяце.

В частности, МЭА снизило ожидания спроса в США из-за недавнего увеличения случаев Covid-19 и решения нескольких штатов заморозить или отменить смягчение карантинных мер. Аналогичные пересмотры прогнозов применяются к Бразилии, России и Саудовской Аравии и другим странам.

При этом МЭА отмечает, что "недавнее увеличение числа случаев Covid-19 и введение частичных ограничений вносит большую неопределенность в прогноз".

МЭА ожидает, что мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 7,9 млн б/с - до 92,1 млн б/с, но в 2021 году вырастет на 5,3 млн б/с - до 97,4 млн б/с. Месяцем ранее МЭА прогнозировало снижение спроса в этом году на 8,1 млн б/с и рост в следующем на 5,7 млн б/с. Помимо этого, МЭА сообщило, что сделка по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ в июне исполнялась на 108%.

Напомним, Саудовская Аравия решила поднять цены на нефть. Дороже всего она обойдется Европе.

Также мы писали, что мировые цены на нефть 9 июля упали в результате опасений снижения спроса.