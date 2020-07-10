Сотрудники Нацполиции задержали троих подозреваемых в совершении подрыва и ограбления автомобиля "Укрпочты", которое произошло утром 7 июля в Полтавской области.

Об этом в соцсети написал замглавы МВД Антон Геращенко.

"Пол часа назад сотрудниками уголовного розыска Национальной полиции были задержаны трое граждан, обоснованно подозреваемые в дерзком ограблении автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине. Тех самых, что украли 2 миллиона 700 тысяч гривен", - сообщил Геращенко.

Также Геращенко рассказал о состоянии пострадавшего при вооруженном налете водителя.

"Водитель "Газели" над головой у которого взорвалось самодельное взрывное устройство до сих продолжает оставаться в реанимации. Полиция продолжает устанавливать и других лиц причастных к этому дерзкому преступлению в качестве наводчиков и пособников", - добавил замминистра.

Напомним, автомобиль был подорван по пути из Лубен в Лохвицу, куда он вез почтовые отправления и деньги. В результате взрыва пострадали двое сотрудников "Укрпочты", их доставили в больницу. Злоумышленники скрылись с места преступления с деньгами.

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