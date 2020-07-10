В Сокале Львовской области на заводе "Датский текстиль" вспышка коронавируса - там инфекция подтвердилась у 12 работников фабрики. Проверку на наличие Covid-19 пройдут еще около 800 сотрудников предприятия. Сейчас тесты сдали 274 рабочих.

Об этом в пятницу, 10 июля, информирует местное "Нео Радио".

По словам главы Сокальской районной госадминистрации Игоря Дацюка, с понедельника, 13 июля, всех работников "Датского текстиля" предприятие уходит на карантин, который продлится минимум 14 дней.

В то же время замдиректора фабрики Игорь Треска заявил, что предприятие закрывается вовсе не из-за коронавируса. Он уверяет, что все работники уходят в плановый двухнедельный отпуск.

"Каждый год в третью неделю июля на две недели фабрика закрыта. У нас такие отпуска есть на Рождество, на Пасху, и летом", - сказал Треска.

Стоит отметить, что завод по пошиву тканей "Датский текстиль" работает с 2001 года, а главный офис компании находится в Дании. Всего на фабрике работают около 800 человек.

Напомним, что по последним данным во Львовской области зафиксировано 6 763 случая коронавирусной инфекции. Всего в Украине с начала эпидемии выявлено 52 043 зараженных.

Ранее мы писали, что под Ровно коронавирусом заразились не менее полусотни сотрудников предприятия "ОДЕК", на котором в три смены работает полторы тысячи человек.