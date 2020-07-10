Для претендентов на престижную премию Британской академии в области компьютерных игр BAFTA Games Awards разработаны новые так называемые стандарты разнообразия. Согласно им, в играх необходимо учитывать расовое и гендерное разнообразие.

Об этом сообщает сайт GamesIndustry.

В прошлом году Британская академия представила стандарты разнообразия для киноиндустрии, также они уже внедряются в процедуру вручения телевизионной премии организации. Для индустрии игр их создали в сотрудничестве с разработчиками компьютерных развлечений.

Теперь для получения награды "Лучшая британская игра" и в играх, и среди сотрудников компаний-разработчиков обязательно расовое, гендерное и другое разнообразие.

Например, в играх без сюжета нужно соблюдать следующие условия:

гендерный баланс (50% героев-мужчин и 50% женщин);

20% героев, принадлежащих к недостаточно малочисленной этнической группе;

10% героев, принадлежащих к ЛГБТ+;

7% глухих героев и инвалидов.

Заявки на участие в конкурсе 2021 году на лучшую британскую игру уже принимаются с учетом требований. Однако они пока не стали обязательной догмой, так как проект находится на экспериментальной стадии.

Участникам конкурса British Academy Games Awards 2021 также будут заданы вопросы, чтобы выяснить, ознакомились ли они с новыми правилами и есть ли у них стратегия их воплощения. Данные, собранные в результате опроса, будут использованы для определения необходимости обучения работников индустрии игр.

Заявки от претендентов на премию Британская принимает до 19 ноября 2020 года.

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