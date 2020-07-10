Курс гривни на межбанке в пятницу, 10 июля, снизился до 27,025 грн/$1 с 26,935 грн/$1 в предыдущий банковский день. Так, нацвалюта ослабла на 9 копеек.

Об этом со ссылкой на дилеров коммерческих банков пишет "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что котировки гривни на закрытии торгов составили 27,01-27,04 грн/$1.

А по данным НБУ, справочный курс гривни на межбанке 10 июля снизился до 26,94 грн/$1 с 26,93 грн/$1 в четверг.

Нацбанк также ослабил курс нацвалюты на 13 июля до 26,9505 грн/$1 с 26,9335 грн/$1 накануне.

Напомним, "Страна" писала, что будет с курсом в связи с тем, что банки берут кредиты у НБУ под скупку ОВГЗ у иностранцев, выводящих деньги из Украины.

Также мы сообщали, что Зеленский пожаловался, что не знает, как жить с таким курсом доллара в бюджете.