В Украине считают, что саммит "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) будет проведен в Берлине.

"Саммит в Берлине должен состояться",- сказал журналистам в Киеве в пятницу глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Также он анонсировал в ближайшее время проведение очередного обмена удерживаемыми лицами.

Напомним, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что в Кремле не видят оснований для проведения нового саммита глав стран "нормандской четверки".

В свою очередь представитель Украины на переговорах Алексей Резников заявил, что допускает саммит "нормандской четверки" в августе.

Как сообщалось, 4 июля в Берлине прошли переговоры политических советников лидеров "нормандской четверки". Однако существенных результатов стороны не добились. Как сообщал Козак, участникам удалось найти общие точки по вопросу комплекса дополнительных мер по прекращению боевых действий на Донбассе, а также выработать конкретный механизм для реализации режима прекращения огня.