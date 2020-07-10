Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Турции Хулуси Акаром, который посетил Украину с рабочим визитом. Они обсудили строительство квартир для крымских татар, экономическое сотрудничество и взаимодействие в военной сфере.

Об этом в пятницу, 10 июля, информирует пресс-служба Офиса президента (ОП).

Сообщается, что Акар заявил о готовности Турции помочь построить 500 квартир для крымских татар, которые переехали из аннексированного Крыма. Кроме того, Зеленский обсудил с турецким министром реализацию меморандума о сотрудничестве между странами на 2020 год.

"Среди прочего, был сделан акцент на необходимости проведения в ближайшее время очередного заседания Межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также консультаций по заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией", - говорится в сообщении.

В ОП добавили, что министр обороны Турции выразил удовлетворение динамикой украинско-турецкого сотрудничества в военной сфере.

"Была отмечена готовность сторон к тесному взаимодействию в контексте привлечения в июне 2020 года Украины к программе НАТО "Партнерство расширенных возможностей". Стороны согласились проработать возможность создания двустороннего консультационного механизма по вопросам безопасности в регионе Черного и Азовского морей", - отметили в представительстве президента.

В свою очередь Зеленский поблагодарил турецких коллег за финансовую помощь, которая была направлена на закупку товаров для Вооруженных сил Украины, а также за содействие в оздоровлении в Турции детей и членов семей погибших украинских военных.

"Стороны договорились проработать возможность заключения межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны. В ходе разговора также был поднят ряд практических вопросов сотрудничества в оборонно-промышленной отрасли", - заявили в ОП.

Зеленский и Акар также остались довольны восстановлением политических контактов между странами после смягчения карантина.

Напомним, что 3 февраля этого года Зеленский подписал с президентом Турции Тайипом Эрдоганом соглашение о сотрудничестве между двумя государствами.

Ранее мы писали, что Зеленский поручил руководству СБУ заняться деятельностью учебных заведений в Украине, связанных с организацией Гюлена, турецкого оппозиционного политика, принципиального оппонента Эрдогана.