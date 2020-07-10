Жители оккупированного Донбасса и Крыма смогут поступать в украинские вузы без сертификата ВНО. Предусматривающий такую норму закон сегодня подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Офис президента в своем телеграм-канале.

"Закон расширяет права поступления в учреждения высшего образования абитуриентов с временно оккупированных территорий Крыма, Донбасса и населенных пунктов, находящихся на линии соприкосновения. В частности, они смогут поступить в любое заведение высшего образования по квоте, размер которой определяет Министерство образования и науки Украины", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что на ВНО по истории Украины не явилась третья часть зарегистрированных выпускников.

Также мы сообщали, что из-за снижения пороговых баллов ВНО выпускников с максимальной оценкой может быть больше, чем в прошлом году.