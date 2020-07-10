В пятницу, 10 июля, в ходе онлайн-дискуссии о скандальном законе о медиа, эксперт Совета Европы Криштина Розгони предупредила о том, что решения о регулировании онлайн-платформ необходимо быть особенно внимательными, и привела примеры Германии и Франции, в которых подобные законы подвергаются серьезной критике или признаются неконституционными.

Так, Криштина Розгони напомнила, что первой страной, которая приняла закон о медиа регулировании онлайн-платформ, была Германия (там был принят закон о мерах в отношении социальных сетей - Ред.). По ее словам, этот закон сейчас находится под серьезной ревизией, его изучает рабочая группа.

Кроме того, эксперт привела еще один пример регулирования онлайн-платформ в Европе. Второй страной, которая приняла отдельный такой закон, стала Франция. Он предусматривал довольно строгие требования к контенту (соцсети и другие сайты должны были удалять относящийся к терроризму контент в течение часа после его появления, иначе компаниям грозили штрафы в размере до 4% от глобальной выручки - Ред.)

"Этот закон признал неконституционным Верховный суд Франции. Также Еврокомиссия признала, что он идет вразрез с европейскими нормами. Поэтому я пытаюсь сказать вам, что в сфере регулирования онлайн-медиа и онлайн-платформ нужно быть особенно внимательными сейчас. Чтобы избежать ловушек в этой области, нужно попытаться подождать, какие решения будут, какая практика. И быть очень осторожными в вопросе расширения медиарегулирования", - сказала Криштина Розгони.

Напомним, журналисты призвали Верховную Раду отклонить скандальный законопроект "О медиа".

Также мы писали, что эксперт Совета Европы ранее уже раскритиковал украинский закон о медиа и указал, что онлайн-СМИ в ЕС не регулируются.