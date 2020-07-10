Украинская православная церковь в этом году не будет проводить традиционный крестный ход во время празднования 1032-летия Крещения Руси. Причиной этого назвали ограничения, связанные с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря), пишут "Украинские новости".

"Крестного хода не будет из-за эпидемии", - сказал митрополит и добавил, что 28 июля пройдет литургия в Киево-Печерской лавре, а также молебен у памятника равноапостольному князю Владимиру.

Напомним, день Крещения Руси отмечается 28 июля в день памяти Святого Равноапостольного князя Владимира. В прошлом году крестный ход на Владимирской горке проводили УПЦ и ПЦУ, но в разные дни - 27 и 28 июля.

Также мы сообщали, что в УПЦ призвали верующих стать донорами крови во время эпидемии коронавируса.