У Верховной Рады есть все шансы собрать голоса для переименования Кировоградской и Днепропетровской областей. Такое заявление сделал директор Института национальной памяти Антон Дробович, передает УНН.

"Я думаю, что есть все шансы на это. Очень странно, когда в независимой стране 21 века области названы в честь сомнительных советских деятелей", - сказал Антон Дробович.

Он отметил, что для переименования уже пройдены все основные процедуры.

"Включая выводы Конституционного суда. Сейчас слово за Верховной Радой. И сейчас в Верховной Раде есть пять или шесть различных инициатив об изменениях в Конституцию. Связанные с референдумами, связанные с дополнительными органами консультативными при Верховной Раде. И, соответственно, вопрос о переименовании этих двух областей", - добавил Антон Дробович.

Напомним, в 2019 году комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал предварительно одобрить проекты изменений в Конституцию относительно переименования Кировоградской и Днепропетровской области.

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