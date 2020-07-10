Всего за полгода украинские таможенники разоблачили 7,2 тысячи нарушений, стоимость предметов, которые пытались незаконно переправить через границу составляет 1,16 млрд грн. Самой большой популярностью среди контрабандистов пользовались табак и кокаин.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Государственной таможенной службы Украины.

Так, по данным таможенников, самым резонансным случаем 2020 года стала попытка ввоза с сокрытием от таможенного контроля мобильных телефонов, планшетов и других устройств на общую сумму более 93 миллионов гривен. Инцидент произошел на Закарпатье.

Также контрабандисты часто перевозят табачные изделия. За первое полугодие таможни предупредили 390 таких попыток. Из незаконного оборота изъято 22,3 млн сигарет, стоимость которых, по ценам внутреннего рынка, составляет 12 миллионов гривен. Кроме того, изъято почти 500 кг незаконно перемещенного табака стоимостью свыше 500 тысяч грн. Самым масштабным случаем стало обнаружение в Одесском порту 750 тысяч пачек сигарет без акцизных марок.

Кроме того, за полгода таможенники выявили 303 факта незаконного перемещения через границу наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Крупнейшую партию обнаружили в морском порту "Южный": 31,5 кг кокаина. Стоимость наркотика на черном рынке составляет более 100 млн грн.

Напомним, пограничники в Черноморском порту задержали турецкую фуру с контрабандным янтарем.

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