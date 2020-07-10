Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не подтвердил информацию о поздравлении российского лидера Владимира Путина с Днем России со стороны экс-президента Украины Петра Порошенко 12 июня 2014 года. Однако сообщение об этом размещено на сайте представительства главы российского государства. В тоже время Песков сказал, что официально Порошенко в тот день Путина не поздравлял.

Что означает это заявление Пескова анализирует телеграм-канал "Политика Страны".

"Пресс-секретарь Путина Песков сказал, что Порошенко президента РФ с Днём России официально в 2014 году не поздравлял. Также он заявил, что ему неизвестно о телефонных разговорах, во время которых звучали такие поздравления. Между тем, информация о поздравлении от Порошенко Путину именно во время телефонного разговора 12 июня 2014 года была размещена на официальном сайте Кремля. То есть формально Песков ничего не подтвердил, но и не опроверг.

Действительно официальных поздравлений как это положено на национальные праздники Порошенко не отправлял.

Но, судя по сообщению на сайте Кремля, поздравил Путина устно, во время телефонного разговора (причем, как видим по последующим сливам их бесед, поздравления у них это обычное дело).

Но, конечно же, официальным поздравлением это не считается.

Впрочем, порохоботы такие нюансы опускают и уже трубят на все стороны, что "Песков опроверг поздравления". Хотя, как видим, это не так.

Но другой вопрос - а зачем Песков вообще давал такую подачу сторонникам Порошенко, а не высказался более обтекаемо?

Причём это ж не единственная подача. Сегодня же Песков заявил, что не может подтвердить подлинность обнародованного Деркачем разговора Путина и Порошенко.

Что также уже используется порохоботами, как доказательство "фейковости" записи. Хотя, во-первых, Песков не утверждал, что разговора не было. Он лишь сказал, что не может его подтвердить и ему о нем неизвестно.

А во-вторых сами порохоботы не обращают внимания на то, что наступают на горло собственной песне.

Ведь в партии Порошенко уже заявили, что слив этой записи - это спецоперация и месть Кремля. Так зачем тогда Кремлю делать заявления, которые потом используют порохоботы?

"Страна" уже описывала, кто может стоять за публикацией разговоров Порошенко и какой их мотив.

1. Разговоры с Байденом записывал, судя по всему, сам Порошенко. По одной из распространенных версий, в процессе переговоров с командой Трампа о поддержке в марте 2019 года Порошенко передал эти разговоры Юрию Луценко, а от него они уже ушли или к республиканцам в США, или к Деркачу.

2. Нынешний слив плёнок является совместной операцией команды Трампа и части украинской элиты (Коломойского, но не только), которая борется против "соросят" (креатур Демпартии США), а также против Порошенко. Зеленский сохраняет к процессу благожелательный нейтралитет, так как записи объективно бьют по позициям Порошенко, что особенно актуально с учетом слухов о том, что экс-президент чуть ли не бунт на осень готовит.

3. Россия тут особо не при делах, что и подчеркнул Песков своими заявлениями. Хотя, конечно, в информационном плане она, после публикации записей, по многим позициям в выигрыше".

Напомним, ранее "Страна" приводила полную расшифровку разговора Порошенко и Путина после боев в Дебальцево.

Также мы писали, что в партии "Евросолидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко назвали фейком опубликованный якобы разговор Путина и Порошенко.