В пятницу, 10 июля, неизвестный вооруженный мужчина ограбил почтовое отделение в Киеве. Он выстрелил из пистолета в потолок, забрал из кассы более пяти тысяч гривен и скрылся с места преступления.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает УНН.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня около обеда. В почтовое отделение в Деснянском районе столицы зашел неизвестный мужчина и выстрелил из пистолета в потолок. После этого, угрожая применением оружия, забрал имеющиеся в кассе деньги.

Сообщается, что в кассе было чуть более пяти тысяч гривен. Мужчина, забрав деньги, скрылся с места преступления. По данному делу начали расследование.

Напомним, в феврале 2020 уже случалась похожая ситуация. Мужчина ограбил отделение "Новой Почты" в Днепровском районе столицы. Угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, он завладел более 22 тыс. гривен, которые находились в кассе.

Ранее мы сообщали, что в Полтавской области подорвали авто Укрпочты. Неизвестные ограбили автомобиль, похитив более 2,5 миллиона гривен и оружие охранника. В результате инцидента пострадали два человека, их доставили в больницу.