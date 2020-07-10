Государственный совет Турции в пятницу, 10 июля, отменил решение правительства страны от 24 ноября 1934 года о статусе музея Айя-Софьи (Святой Софии). Таким образом зданию вернули статус мечети. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Уточняется, что строительство собора Святой Софии началось в 532 году, а освещение состоялось 27 декабря 537 года. В течение 916 лет собор считался самым большим православным храмом в мире, а после завоевания города в 1453 году седьмым султаном Мехметом II стал главной мечетью Османского государства.

По решение правительства Турции за номером 7/1589 от 24 ноября 1934 года эта достопримечательность Стамбула получила статус музея. В 1985 году Айя-Софья была признан памятником мирового наследия ЮНЕСКО.

Отметим, что против данного решения выступали США, Россия, большинство стран западного мира, а также христианские церкви.

В июле 2016 года в Айя-Софье впервые за 85 лет был озвучен призыв к молитве (азан).

29 мая текущего года в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к 567-й годовщине завоевания Стамбула в стенах Ая Софья была озвучена сура "Аль-Фатх" из священного Корана.

Как писала "Страна", еще в прошлом году в марте Эрдоган предложил лишить собор Святой Софии статуса музея и переделать его в мечеть. В среду, 1 июля, госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Турции не превращать константинопольский собор Святой Софии в мечеть и сохранить его статус музея.