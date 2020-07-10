Масштабный лесной пожар в Луганской области, который удалось локализовать 8 июля, распространился на городскую свалку Северодонецка. Сейчас на полигоне твердых бытовых отходов работают спасатели, но их сил недостаточно.

Об этом сообщила пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Персонал с полигона эвакуировали еще 7 июля, из-за опасности, обусловленной мощным верховым лесным пожаром в районе. А когда сотрудники свалки вернулись, они увидели, то на значительной площади полигона загорелись отходы.

"В целом полигон обеспечен противопожарными средствами, там есть емкость для воды на 500 куб. м, которая пополняется из скважины, есть автомобиль для заливки мест возгорания водой", - сказано в сообщении.

Однако по состоянию на 10 июля сил пожарных северодонецкого управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые работают на полигоне, недостаточно для ликвидации возгорания на такой большой площади. Кроме того, продолжение пожара делает невозможным вывоз мусора из города.

"Поэтому городские власти обратились к главе Луганской областной государственной администрации Сергею Гайдаю с просьбой об оказании помощи в обуздании пожара на полигоне ТБО", - сообщили в Северодонецком горсовете.

Напомним, 6 июля начались смертельные лесные пожары в Луганской области. Локализовать огонь удалось только через два дня, 8-го числа.

Также мы писали, что по состоянию на 10 июля открытого огня в лесах Луганщины больше нет.