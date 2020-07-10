После скандальных высказываний главы исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михаила Саакашвили о нелигитимном грузинском правительстве МИД Грузии вызвал посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова. Грузинская сторона выразила обеспокоенность в связи с последними заявлениями экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в адрес грузинских властей. Об этом говорится на сайте МИД Грузии.

Грузинская сторона назвала недопустимыми заявления Саакашвили, который является украинским официальным лицом. По заявлению МИД Грузии, нарушают грузинское законодательство и "наносят серьезный урон отношениям между двумя странами".

В МИД выразили надежду, что украинская сторона даст соответствующую оценку поведению Саакашвили и обе стороны приложат усилия для дальнейшего развития отношений. Посол Украины пообещал передать Киеву позицию официального Тбилиси.

Заявления Саакашвили также стали темой телефонного разговора главы МИД Грузии Давид Залкалиани и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы. Глава украинского внешнеполитического ведомства высказал сожаление в связи с произошедшим и пообещал разобраться в ситуации, сообщает МИД Грузии.

Ранее "Страна" писала о том, что Саакашвили отобедал с послами G7 и обсудил судебную реформу в Украине.

Также мы сообщали, что Саакашвили поднял вопрос о введении иностранцев в Верховный Суд Украины.