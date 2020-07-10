Офис генпрокурора, по обращению украинского олигарха Игоря Коломойского, открыл против экс-президента Петра Порошенко четыре новых уголовных дела. В частности, производства касаются отмывания денег и препятствования работе "ПриватБанка".

Об этом в пятницу, 10 июля, рассказали адвокаты Порошенко Игорь Головань и Илья Новиков в ходе пресс-брифинга.

"При избрании меры пресечения Петру Порошенко (по делу о назначении Сергея Семочко в разведку - Ред.) прокуратура фактически отказалась поддерживать свои требования и поспешно заявила о завершении досудебного расследовании", - заявил Головань

По его словам, в тот же вечер генпрокурор Ирина Венедиктова выступила с "видосиком", в котором объяснила причины закрытия дела против Порошенко и рассказала о скором открытии новых производств против экс-президента "по заявлениям обычных людей, поступающих якобы со всей Украины".

"В тот же вечер по заявлению обычного человека по фамилии Коломойский Офисом генерального прокурора были зарегистрированы очередные четыре уголовных производства в отношении Петра Порошенко. Господин Коломойский выступил со стандартным набором - и, конечно, его заявления касаются "ПриватБанка": что якобы президент Порошенко препятствовал хозяйственной деятельности "ПриватБанка", якобы Порошенко разглашал банковскую тайну "ПриватБанка", там и злоупотребление служебным положением, и даже легализация средств, полученных преступным путем", - перечислил Головань.

Напомним, недавно Венедиктова заявила, что в деле о назначении Семочко замглавы украинской разведкой недостаточно доказательств для объявления Порошенко о подозрении в совершении тяжкого преступления.

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