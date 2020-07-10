Заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгению Кравчук заявила, что законопроект "О медиа", который уже получил определение репрессивный, необходимо принять в первом чтении в ближайшее время.

Об этом она написала в Facebook, в пятницу, 10 июля.

"Медиа-законодательство в Украине не просто морально устарело, оно еще и не выдерживает проверки временем. Вот почему очень важно не откладывать в ящик медийную реформу и рассмотреть законопроект "О медиа" № 2693-д в первом чтении в ближайшее время в Верховной Раде, и продолжить дискуссии и его усовершенствование ко второму чтению", - написала она.

Она напомнила, что в Совете Европы призвали рассмотреть законопроект на этой сессии. Также добавила, что приведение медийного законодательства в соответствие с нормами ЕС является одним из обязательств, которые на себя взяла Украина в Соглашении об ассоциации.

"И несмотря на многочисленные манипуляции и кампанию настоящей "демонизации" законопроекта, которая разворачивается сегодня, мы видим мощную поддержку со стороны международной общественности. Надеюсь получить ее и от коллег в сессионном зале", - подытожила Кравчук.

Напомним, 1 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информполитики сообщил, что будет рекомендовать парламенту принять за основу в первом чтении законопроект о медиа.

9 июля в интервью "Стране" спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что среди нардепов нет единства по поводу скандального закона "О медиа". Он уверен, что этот закон вызовет дискуссию внутри парламента.