Власти Нидерландов подадут иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о сбитом в 2014 году малазийском "Боинге" МН17. Это станет уже вторым иском в судебные инстанции по этому делу.

В заявлении правительства Нидерландов указано, что, подавая иск в ЕСПЧ, они предоставят суду все доступную им информацию о катастрофе.

"Сделав сегодня этот шаг - возбудив дело в ЕСПЧ и тем самым максимально поддержав ходатайства ближайших родственников, – мы приближаемся к этой цели", - отмечается в опубликованном сообщении.

Также указано, что Совет Безопасности ООН будет уведомлен об этом шаге.

В правительстве Нидерландов отметили, что "жалоба государства" подается в ЕСПЧ одновременно с подачей индивидуальных жалоб родственников на Россию. "Этим шагом Кабинет поддерживает как можно больше индивидуальных жалоб родственников жертв рейса MH17 в ЕСПЧ", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщала "Страна", слушания по существу дела о сбитом рейсе МН-17 в другом, Гаагском суде начнутся не ранее февраля 2021 года. Сторона обвинения предложила провести еще одно дополнительное расследование, назначив для этого экспертов.

При этом власти Украины отказались предоставлять суду в Гааге данные с радаров в день крушения MH17.

"Данные с первичных радаров от Украины получены не были", - добавил прокурор. Он также сообщил, что совместная следственная группа все равно провела расследование.

Ранее стало известно, что главный прокурор Нидерландов по делу о сбитом "Боинге" MH17 внезапно уволился с этой должности и ушёл в полицию.

Напомним, что голландский журналист Макс ван дер Верфф снял фильм-расследование о сбитом на Донбассе "Боинге". В этом фильме среди прочей резонансной информации говорится о том, что НАТО в 2014 году планировало некую масштабную операцию в Украине.