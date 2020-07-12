Сегодня отмечают день фотографа, а также день святой Вероники, которая считается покровительницей фотографов. Рассказываем, почему выбрали этот день, интересные факты о фотографах, а также красивые картинки к дате.

История праздника

День фотографа отмечают 12 июля в день святой Вероники. Она - одна из популярных в народе святых. По легенде, она протянула Христу платок, когда тот нес крест на Голгофу, осужденный на мученическую смерть. Вернувшись домой она обнаружила, что на ткни запечатлелся лик Спасителя.

Кстати, 12 июля есть еще один повод отмечать день фотографа. В этот день в 1854 году родился основатель компании Kodak Джордж Истмен.

Интересные факты о фотографах и фотографиях

Считается, что первую фотографию сделал Жозеф Нисефор Ньепс в 1826 году. Для этого французский изобретатель направил камеру обскура на здания и получил световой рисунок. Полученное изображение он назвал "Вид из окна".

Тот самый "Вид из окна"

Самая дорогая фотография в мир - безымянная работа Ричарда Принса из серии "Ковбой". В 2008 году ее продали за 3,401 млн долларов.

Ричард Принс "Ковбой"

Всемирный день фотографии отмечают 19 августа в честь того,что правительство Франции в этот день выкупило патент химика Луи Дагера, который изобрел прототип фотографии - дагерротип.

Красивые и прикольные картинки ко дню фотографа