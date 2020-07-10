На устройствах Apple внезапно перестали работать многие сервисы и приложения. В частности, пользователи iOS не могут открыть одну из крупнейших в мире коммуникационных платформ Viber. Также недоступными стали приложения Monobank и Privat24, TikTok, Spotify, Pinterest и Tinder и другие. Телеграм-канал Perepichka News опубликовал карту сбоев.

По предварительным данным, причиной сбоев стала проблема SDK Facebook, который во многих приложениях используют для входа пользователей. Таким образом, специалисты рекомендуют не входить в приложения с помощью Facebook, чтобы не повлиять на их программное обеспечение, пишет Тheverge.

Согласно Downdetector, по состоянию на 15:30 (по Киеву) 10 июля информацию о сбое поступает с Восточного и западного побережья США, Мексики, Великобритании, Нидерландов, Германии, Венгрии, Италии, Франции, Польши, Греции, Португалии, Украины, Австралии, Бангладеша, Румынии и других стран.

Ранее "Страна" писала о том, что в работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой.

Также мы сообщали, что в начале июня глобальный сбой произошел в Приват24 глобальный сбой. Пользователи не могут войти в приложение.