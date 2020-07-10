Впервые за 12 лет вертолетчики украинской Госпогранслужбы слетали на остров Змеиный, расположен в 35 км от береговой линии в Одесской области.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Вертолет МИ-8 Харьковской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы 9 июля осуществил воздушный мониторинг по маршруту "Одесса - Территориальное море Украины - о. Змеиный - Вилково – Одесса".

Пограничники осмотрели 2400 квадратных километров акватории. Экипажи выполнили 4 посадки на вертолетной площадке острова Змеиный и 3 посадки на площадке "Вилково".

Возобновить полеты спустя 12 лет удалось потому, то два экипажа вертолетов МИ-8 Госпогранслужбы Украины получили допуски для полетов над морем.

Отметим, что остров Змеиный в Черном море входит в состав Килийского района Одесской области. На нем расположен поселок Белое, основанный в 2007 году. На тот момент на острове постоянно проживали около 80 человек. При этом официально зарегистрированными числились 6 человек, из которых все - пограничники. Любопытно, то на острове, несмотря на его небольшой размер, есть отделение почты, гостиница, музей и банк. Это обусловлено тем, что Белое носит статус приграничного поселка.

Напомним, недавно пограничники в Черноморском порту задержали турецкую фуру с контрабандным янтарем.

Также мы писали, что в рыбном порту пограничники нашли больше полутора миллионов пачек контрабандных сигарет.