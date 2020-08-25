Во вторник, 25 августа, на "Олимпийском" в Киеве назначена футбольная встреча за Суперкубок Украины сезона 2019/2020. ФК "Шахтер" Донецк под руководством Луиша Каштру играет с ФК "Динамо" Киев, которое возглавил и уже успел хорошо дебютировать Мирча Луческу.

Стартовый свисток назначен на 21:00. Игру рассудит команда арбитров во главе с Виталием Романовым (Днепропетровск). Судья VAR – Евгений Арановский (Киев).

Телетрансляцию организует телеканал "Футбол 1" (20:55).

Что происходит в Киеве:

21:05 (1) С Богом! Поехали! Игра за Суперкубок Украины началась!

21:04 Мирча Луческу и Тайсон обнялись перед началом игры

21:01 В течение предыдущего сезона, благодаря результативности в чемпионате Украины по футболу, благотворители собрали 517 000 гривен. За каждый забитый гол - по тысяче

21:00 Награду лучшего игрока чемпионата Украины сезона 2019/2020 года получает полузащитник донецкого "Шахтёра" Тайсон

20:57 Мирча Луческу и Луиш Каштру тепло пообщались друг с другом перед началом встречи. Оба улыбались. Мистер прямо-таки светится от радости ожидания большого футбола!

20:56 Команды выходят на поле!

20:51 Наш футбольный эксперт из Польши не берётся предсказывать результат сегодняшней игры. Скоро всё узнаем!

P.S. У него сегодня день рождения, поэтому желаем Артёму К. всех благ и хорошего футбола!

20:50 Появились стартовые составы команд:

Шахтер Донецк: Пятов - защитники - Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко - полузащитники - Маркос Антонио, Степаненко, Тете, Алан Патрик, Тайсон — Мораес.

В запасе у Луиша Каштру: Трубин, Болбат, Хочолава, Соломон, Коноплянка, Марлос, Майкон, Фернандо, Коваленко.

Динамо Киев: Бущан - защитники - Тымчик, Сирота, Кендзера, Караваев, - полузащитники - Сидорчук, Родригес, Шапаренко, Буяльский, Де Пена - нападающий Супряга.

В запасе у Мирчи Луческу: Бойко, Соль, Цитаишвили, Цыганков, Леднев, Андриевский, Вивчаренко, Булеца, Забарный, Дуэлунд

20:29 Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко и Тарас Степаненко со своими прекрасными половинками засветились на свадьбу Александра Зинченко и Влады Седан. Позитивные эмоции перед одной из важнейших встреч. Да и об "Интере" можно позабыть.

Фото: isport.ua

20:08 Новая, третья форма киевского "Динамо". Весьма неожиданно.

20:00 Добрый вечер, любители футбола! Сегодня мы узнаем, восстановились ли "горняки" после неудачи в Европе, а также восстановил ли "Динамо" Мирча Луческу

Динамо Киев

Центральная футбольная встреча августа для "Динамо", принципиальная игра для "Шахтера" и важнейшая встреча для Мирчи Луческу. Пожалуй, именно так можно охарактеризовать сегодняшнюю игру.

Мирча Луческу уже начал менять "Динамо". Это стало заметно по общему стилю игры команды, который стал более широкомасштабным, с задействованием как фланговых проходов, так и комбинаций в центре. Также чувствуется, что Мистер пообщался с футболистами.

По сути, сегодняшняя встреча покажет, насколько быстро Луческу смог модернизировать "Динамо". Можно констатировать, что процесс пошел, но помогли ли действия Мистера сразу или ему еще нужно время для достижения результатов - может наглядно показать сегодняшняя игра. Успех во встрече с "Шахтером" также может преодолеть раскол с некоторыми ультрас.

Главной проблемой для динамовцев остается обилие травмированных игроков. Но они будут пополнять команду в течение уже первой половины сезона, к тому же вполне возможно усиление до закрытия трансферного окна в октябре. Вероятно, дорогие приобретения игроков в ФК "Динамо" Киев привяжут к выходу команды в групповой турнир Лиги Чемпионов, за счет чего такие расходы можно будет перекрыть. До того киевляне могут подписать, вероятно, лишь Клейтона.

Шахтер Донецк

Для подопечных Луиша Каштру сегодняшняя игра - шанс доказать, что неудача с "Интером" была лишь стечением обстоятельств. Если против киевского клуба "горняки" покажут свой фирменный комбинационно-атакующий футбол с разрезающими оборону соперников передачами и финтами - "Шахтеру" простят полуфинал Лиги Европы.

Также победа над "Динамо" важна как индикатор психологического состояния игроков "Шахтера", ведь сразу два 11-метровых подряд в игре с "Колосом" ими не были реализованы. Возможно, это тоже просто случайность, но возможно - нет.

Сильной стороной "Шахтера" остается стабильность состава, где из основным надолго вылетел лишь Исмаили. Также у "горняков" потенциально более сильная скамейка запасных, в лице однозначно добавляющих угрозы соперникам Соломона и Тете. Слабая сторона - находящееся под знаком вопроса психологическое состояние лидеров команды - Пятова, Марлоса, Тайсона и Мораеса.

Кондиции

Обе команды находятся в хорошей форме. И "горняки", и "динамовцы" одержали уверенные победы в чемпионате над "Колосом" (3:1) и "Олимпиком" (4:1) соответственно.

У "горняков" не сыграют Исмаили, Малышев и Вакула.

У "динамовцев" - Попов, Бурда, Миколенко, Шабанов, Шепелев и Вербич.

"Встретятся два хороших клуба. В перспективе будет отличный поединок. Думаю, все остальное даже не нужно обсуждать. Какие-то связи, бывшие игроки – это никого не интересует. Я знаю, что будут соперничать две очень квалифицированные команды с одной и той же целью", - сказал перед игрой наставник "горняков" Луиш Каштру.