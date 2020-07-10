Президент России Владимир Путин разочарован отсутствием прогресса в вопросе урегулирования военного конфликта на Донбассе.

Об этом в пятницу, 10 июля, рассказал пресс-секретарь главы государства по итогам проведенного Путиным оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ, передает ТАСС.

"Состоялся обмен мнениями по ряду международных тем. В частности, высказано разочарование в связи с отсутствием какой-либо динамики по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины. Ни минские, ни парижские договоренности Киев не выполняет", - сказал представитель Путина.

Напомним, сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев в контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе отказался от всех договоренностей, достигнутых советниками лидеров "нормандской четверки" на недавней встрече в Берлине.

Как мы сообщали ранее, российский куратор украинского направления Дмитрий Козак предлагал Киеву к ближайшему заседанию контактной группы представить проект поправок к Конституции, в которых будет учтен особый статус Донбасса.