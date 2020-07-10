Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что 12 июня 2014 года президенты РФ и Украины не обменивались поздравительными посланиями по случаю Дня России.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Отметим, как уже сообщала "Страна", новость о том, что Петр Порошенко в ходе телефонного разговора 12 июня 2014 года "поздравил Путина с национальным праздником – Днём России" была опубликована на официальном сайте Кремля.

Между тем, 10 июля 2020 года Дмитрий Песков уже не стал подтверждать журналистам факт того, то поздравления имели место.

"Не могу вам подтвердить этот факт. Никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось. Не осуществляется, собственно, и сейчас, к сожалению", - сказал Песков.

Также он заявил, что ему неизвестно о телефонных разговорах, во время которых звучали такие поздравления.

Пресс-секретарь президента РФ также прокомментировал другой скандал, в который после публикации третьей части "пленок Деркача" попал Порошенко. Речь идет об обнародованной записи телефонного разговора Порошенко и Путина от 30 апреля 2015 года, в ходе которого также звучали поздравления - на этот раз с 1 Мая.

"Первое. Мы никогда не комментируем и не раскрываем детали международных разговоров нашего президента с зарубежными визави, за исключением той информации, котирую мы даём в сообщениях пресс-службы. Второе. Что касается опубликованной записи, мне неизвестно о том, что такой разговор мог иметь место, и также я не могу ничего сказать об аутентичности этой записи", - сказал Песков.

Напомним, "Страна" приводила полную расшифровку разговора Порошенко и Путина после боев в Дебальцево.

Также мы писали, что разговор с Путиным в партии Порошенко назвали фейком и местью Кремля.